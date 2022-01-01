美國宣布國際太空站運行時間延長至2030年

美國宣佈，將國際太空站（ISS）的運行延長至2030年。



美國太空總署（NASA）於2021年12月31日在網站公布，拜登政府承諾將國際太空站的運行延長6年，至2030年。

美國NASA署長納爾遜（Bill Nelson）稱拜登政府承諾將國際太空站的運行延長至2030年，並將繼續與歐洲太空總署（ESA）、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、加拿大太空總署（CSA）和俄羅斯國家航天集團（Roscosmos）合作，以使在國際太空站進行的開創性研究在2020年代的剩餘時間裏繼續進行。

2007年8月15日，來自NASA的太空人圍繞國際太空站執行太空漫步任務。（Getty）

納爾遜說，對拜登政府的上述決定感到高興，美國繼續參與國際太空站將增強自身的創新和競爭力，並推進必要的研究和技術，這些技術對將首位女性和首位有色人種送上月球是必要的，也為將首批人類送上火星鋪平道路。

他說：「隨着越來越多的國家在太空活動，美國繼續在日益增長的國際聯盟中領導世界，併為和平和負責任地利用太空樹立規則和規範，這比以往任何時候都更加重要。」

據悉，美國原計劃將國際太空站運行到2024年，屆時，美國國家航空航天局準備將空間站的日常運營移交給商業實體，以便騰出資金用於「阿緹蜜絲」（Artemis）登月計劃。