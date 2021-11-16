俄羅斯反衛星導彈試驗　國際太空站7名太空人躲進飛船避難

俄羅斯11月15日進行反衛星武器試驗，美國強烈譴責俄方的試驗魯莽兼危險，稱無法容忍。



當地時間11月15日，俄羅斯進行了一次反衛星試驗，並產生了大量太空碎片，導致目前駐留在國際太空站的7名太空人不得不躲進飛船避難。

據美國有線新聞網絡（CNN）報道，美國強烈譴責俄羅斯15日進行的反衛星試驗，稱這是魯莽和危險的行為，並表示不會容忍將國際利益置於危險境地的行為。

美國太空司令部15日發表聲明稱，俄羅斯當天試射了一枚「直接上升式反衛星導彈」（DA-ASAT），擊毀了一顆已經被廢棄的前蘇聯Tselina-D系列電子偵察衛星「宇宙1408」（Cosmos-1408），在近地軌道上形成了「包含1500多塊軌道碎片」的碎片區。

聲明稱，這些碎片預計將在軌道上存在數年時間，並指責俄羅斯的反衛星武器試驗不負責任，對國際太空站及其他人類太空活動構成重大威脅。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）15日表示，目前美方已經確認了超過1,500塊可追蹤的碎片，以及成千上萬塊無法追蹤的小碎片，這些碎片已經擴散到地球軌道。

普賴斯表示，俄羅斯的試驗將大大增加國際太空站太空人和其他載人航天活動的風險。他還聲稱，美國將繼續明確表明立場，不會容忍這種活動。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）在聲明中稱，美國正在密切關注俄羅斯的反衛星武器研發，「這些能力不僅可能威脅美國國家安全利益，也可能對其他太空國家的安全利益構成威脅」。

美國太空總署（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）在一份聲明中表示，他對這種不負責任和破壞穩定的行為感到憤怒。

聲明稱，俄羅斯在人類太空飛行方面有着悠久而傳奇的歷史，很難想像俄羅斯不僅會危及國際太空站上的美國和國際夥伴太空人，也會危及自己的太空人。「他們的行為是魯莽和危險的，對中國太空站也構成了威脅。」

俄方回應稱，目前這些碎片已經離開了國際空間站軌道。

俄羅斯聯邦航天局（Roscosmos）對此進行了回應。聲明稱，「目前，國際太空站的工作人員正在按照原定的飛行計劃進行例行操作。試驗導致的太空碎片讓太空人按照標準程序進入飛船避難，目前這些碎片已經離開了國際太空站軌道，太空站處於安全區域。」