太空旅行團很夢幻？專家警告如一技術未完善　將重演1845年這慘劇

近年來太空發展愈來愈興盛，甚至民間公司也對此躍躍欲試，不少人夢想可以在其他星球建立基地，不過有專家對此提出警告，認為這些基地若出現「差錯」，很有可能就會出現「太空人吃太空人」這樣的慘劇。



綜合外媒報道，愛丁堡大學天體生物學教授科克爾（Charles Cockell）指出，人類必須要在拓展外太空基地時，確保農作物系統可以正常運行，否則很有可能就會重演1845年富蘭克林（John Franklin）北極探險隊的悲劇。

科克爾講述當年富蘭克林所率領的隊伍的慘劇，隊伍當時攜帶許多罐頭，而那是當代最新的食物保存技術，不過卻因為隊伍一直迷路、擱淺，導致整個隊伍的食物不斷消耗，最終探險隊發生了人吃人的悲慘情形。

對此，太空探索智庫「Pacific Spaceflight」的聯合創辦人史密斯（Cameron Smith）也舉例1972年智利安第斯山空難，當時空難的生還者靠着吃罹難者遺體來充饑，因此，在星球基地上建立農業系統並且想辦法儲存大量的食物，這件事是非常重要的，因為一旦食物供應出現危機，很有可能就會讓悲劇重演。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】