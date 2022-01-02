全球市值最高10家公司8家來自美國　料蘋果2022年市值破4萬億

截至2021年最後一個美股交易日，蘋果公司（Apple）市值為2.91萬億美元，距離3萬億美元只差一步，微軟（Microsoft）正式邁入2萬億美元市值俱樂部。蘋果和微軟成為2021年全球市值最高的公司代表，至2021年底，全球市值最高的10家公司中有8家來自美國。



《德國之聲》2021年12月31日報道，根據管理諮詢公司安永和路透社的計算，蘋果股價2021年上漲了31%。微軟則以52%的漲幅和2.57萬億美元的估值升至第二位。Google母公司Alphabet從第五位升至第三位，股值上漲近三分之二，市值達1.96萬億美元。

微軟股價自2011年底以來連續上漲10年之久，漲幅達到了驚人的1200％，且連續9年實現兩位數回報率。Google母公司Alphabet 2021年全年股票漲幅為65％，是自2009年以來表現最為強勁的一年，市值同樣邁過2萬億美元大關。

投資者對蘋果的未來仍舊看好，認為蘋果在2022年還有大幅上漲的空間，同時還預計蘋果2022年總市值可能會歷史性的突破4萬億美元。

QUICK-FactSet截至12月21日的數據顯示，全球市值前十榜單中，前三名為蘋果、微軟、Google母公司，沙特阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）第四，亞馬遜（Amazon）第五，特斯拉（Tesla）、Meta分列第六及第七，英偉達（Nvidia）第八，巴郡（Berkshire Hathaway）第九，台積電（TSMC）第十。