南非議會大樓起火　暫未有傷亡報告

撰文：房伊媚
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南非開普敦（Cape Town）議會大樓1月2日發生火災，暫未有傷亡報告，起火原因未明。

消防部門早上5時3分接報，指國會建築物起火。現場火光熊熊、傳出濃煙，政府在消防員救火期間封鎖附近的數條道路。

德國之聲（DW）2日報道，國會建築物的3樓辦公室首先起火，之後蔓延至大樓內的健身室。大樓牆壁出現裂縫。

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報道指出，南非公共工程部長德利萊（Patricia de Lille）對記者說，起火建築物是舊議會大樓，情況大致上受到控制。她表示，當局正檢查閉路電視片段，以找出起火原因。

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