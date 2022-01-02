南非議會大樓起火　暫未有傷亡報告

南非開普敦（Cape Town）議會大樓1月2日發生火災，暫未有傷亡報告，起火原因未明。



消防部門早上5時3分接報，指國會建築物起火。現場火光熊熊、傳出濃煙，政府在消防員救火期間封鎖附近的數條道路。

德國之聲（DW）2日報道，國會建築物的3樓辦公室首先起火，之後蔓延至大樓內的健身室。大樓牆壁出現裂縫。

Parliament on Fire @ParliamentofRSA



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Statement: JPSmith pic.twitter.com/rWL75IW32Q — Ricardo Mackenzie (@ricardomackenzi) January 2, 2022

報道指出，南非公共工程部長德利萊（Patricia de Lille）對記者說，起火建築物是舊議會大樓，情況大致上受到控制。她表示，當局正檢查閉路電視片段，以找出起火原因。