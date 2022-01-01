貓奴注意｜韓國首爾3年逾百火災「主子」引起　涉誤觸電器開關

韓國首爾消防災難本部12月30日公布的統計數字顯示，在過去3年內，這座城市超過100宗住宅火災是由貓咪引起。



韓聯社30日報道，首爾消防災難本部發聲明指，從2019年1月到2021年11月，由貓咪引發的住宅火災多達107宗，所幸僅4人受傷。其中54宗意外發生時飼主並不在家，佔總數近一半，相信這些貓咪可能誤觸電磁爐的感應式開關。

聲明稱，主人不在家時，貓咪可能跳上枱面，觸碰電爐的感應式開關，這類電器一旦過熱就可能着火。這些火災造成的財產損失總額為1.415億韓圜，平均每場火災損失132萬韓圜。

圖為攝影師2017年在美國加州拍下2隻貓在梳化上對視的情形。（Getty）

首爾消防災難本部官員鄭教哲（Chung Gyo-chul，音譯）表示：「近期與貓咪有關的火災愈來愈多。我們建議有養寵物的家庭必須特別注意，因為如果沒人在家，火勢更可能擴大。」

消防部門也建議貓飼主最好讓包括紙巾在內的易燃物品遠離電爐，並使用有自動上鎖功能的電爐，防範發生火災。

根據首爾消防災難本部，當地與寵物相關的住宅火災案件數呈上升趨勢，2019年1月至9月共發生31宗，相較之下2016年僅發生8宗。

這個問題不僅發生在韓國。根據美國人道協會，美國每年約1000宗住宅火災是由寵物引起。