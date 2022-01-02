蘇萊曼尼遇襲兩周年　上萬伊拉克民眾舉行反美抗議

2020年1月，美國時任總統特朗普（Donald Trump）下令空襲伊拉克，造成包括多人死亡，伊朗高級將領西姆·蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）也死於該場空難。時值蘇萊曼尼遇襲兩周年，上萬名伊拉克民眾聚集首都紀念蘇萊曼尼，高喊反美口號。



中東地區媒體半島電視台報道，在1月1日大批民眾聚集在伊拉克首都巴格達廣場，紀念伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼。2年前，蘇萊曼尼死於時任美國總統特朗普下令實施的空襲行動。

「美國的恐怖主義必須結束」、「蘇萊曼尼永垂不朽」抗議者高喊反美口號，走上街頭譴責美國的襲擊。美國和以色列的國旗散落在地上，不斷被人踐踏。

報道稱約有數千人參加此次集會，伊朗《德黑蘭時報》則指累計有數萬人出席紀念活動。

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同日，伊朗最高領袖哈梅內伊會見蘇萊曼尼家屬，稱蘇萊曼尼留下的遺產比以往任何時候都更加繁榮。

2021年12月20日，以色列國防軍前情報主管塔米爾·海曼（Tamir Hayman）透露，以方曾參與美軍暗殺伊朗高級將領卡西姆·蘇萊曼尼的行動。按照多家中東媒體說法，這是以色列政府或軍方高層首次承認以方參與這次暗殺行動。

海曼表示，無人機襲擊蘇萊曼尼前，以色列向美國提供了情報。

襲擊發生在2020年1月3日，美國時任總統特朗普下令空襲伊拉克巴格達機場，造成包括多人死亡，其中包括蘇萊曼尼，引發全球對於美伊緊張局勢的擔憂。

在蘇萊曼尼死後，伊朗發射彈道導彈對2處駐伊拉克美軍基地發動「報復打擊」。在1月8日 ，烏克蘭國際航空一架客機遭伊朗革命衛隊誤擊墜毀，造成176人死亡，意外被指與蘇萊曼尼被殺，伊朗處於高度警戒促成人為錯誤有關。