火箭速度不夠　伊朗太空發射任務失敗未能把裝置送入軌道

伊朗國防部發言人侯塞尼（Ahmad Hosseini）12月31日表示，由於火箭未達所需速度，其太空發射任務未能把3個裝置送入軌道。



德黑蘭30日宣布發射一個載有這些裝置的衛星運載火箭上太空。阿拉伯衛視台（Al Arabiya）31日報道，侯塞尼31日接受伊朗電視台採訪時宣布發射失敗，稱：「要讓裝置進入軌道，（火箭）速度需達每秒7,600米以上。我們的速度僅達7,350米。」

伊朗12月30日宣布發射一個載有這些裝置的衛星運載火箭上太空。（AP）

▼伊朗伊斯蘭共和國新聞網（Islamic Republic of Iran News Network，IRINN）30日播放火箭升空片段▼

#Iran has used a satellite launch rocket to send three research devices into space.

Though it’s unclear if any object entered orbit.#Israel.#ايران , #اسرائيل pic.twitter.com/6QeJACMmQK — Maged Mahmoud (@magedmahmoudEGY) December 30, 2021

美國與伊朗在在奧地利展開間接會談、嘗試挽救2015年的《聯合全面行動計劃》（JCPOA，簡稱伊朗核協議）之際，伊朗發射火箭的行為遭到美國、德國和法國等國家批評。

法國和德國稱伊朗此舉違反聯合國規定，伊朗外交部則說，「包括太空領域在內的科學和研究進展是伊朗人民不可剝奪的權利，這類干預聲明不會動搖伊朗人民在這個領域取得進展的決心。」