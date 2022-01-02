Flurona｜以色列孕婦感染新冠肺炎＋流感　病情會否更重有待研究

美國最早在2020年春季已有人同時感染新冠病毒（SARS-CoV-2）和流感病毒， 以色列2021年12月30日也通報出現首宗個案。這病例被稱為Flurona，由流感（Flu）和新冠病毒（Coronavirus）兩字組合而成。



Flurona對不少人來說是陌生的，以下是迄今為止人們對它的認識：

以色列一名沒接種新冠或流感疫苗的孕婦樣本，在病毒檢測中對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）及流感呈陽性反應。她病徵輕微，目前已出院、身體狀況良好。

以色列衞生部正在研究這宗個案，以評估同時感染這兩種病毒會否導致更嚴重的病情。

《以色列時報》2022年1月2日引述以色列官員指，或已有很多人同時感染這兩種病毒，但未接受診斷。

美國新冠肺炎疫情：圖為2021年12月31日，旅客經過美國德克薩斯州達拉斯愛田機場的安檢區。（AP）

新冠肺炎、流感、或Flurona有什麼相似之處？

《以色列時報》2日引述以色列中部的佩塔提克瓦（Petah Tikva，暫譯）貝林森醫院（Beilinson Hospital）婦科部主任Arnon Vizhnitser稱，新冠肺炎和流感是同一類疾病，它們都是由病毒感染引起，兩種病毒都會攻擊上呼吸道、導致呼吸困難。

上文提及的孕婦正是在貝林森醫院分娩。

Flurona的病徵

Flurona個案的病徵與新冠肺炎和流感相似。這些病徵包括：發燒、肌肉酸痛、咳嗽、打噴嚏、喉嚨痛、呼吸急促、疲勞、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉。有兒童患者更出現皮疹。