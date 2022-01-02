Omicron｜日本疫情升溫新增535人感染　駐日美軍群組感染佔235宗

日本新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，至1月1日晚日本公布新增感染535宗，連續3日新增感染500宗，其中位於沖繩的駐日美軍感染群組新增235宗。



日本1月1日新增確診535宗，其中東京新增79人感染，大阪新增70人感染，兩地較上週確診數字分別上升兩倍及3倍。大阪表示新增4人感染Omicron變種病毒，4人均未有出國紀錄，懷疑在市內遭受感染。大阪府至今累計65人感染Omicron變種病毒。

圖為1月1日，東京明治神社，市民前來準備新年參拜。（Reuters）

位於沖繩的駐日美軍感染群組新增235宗感染，創單日新高，其中24人確認感染Omicron變種病毒。沖繩縣累計65人感染Omicron變種病毒。

Omicron變種在日本各地有蔓延趨勢，日本《朝日新聞》同日報道，千葉縣兩名女性確診Omicron變種，兩人均未有出國紀錄，懷疑在市內遭受感染。千葉至今已確5人感染Omicron變種病毒。

在福島縣，一名在12月回國的男子亦確診Omicron變種，成為福島縣首名Omicron感染患者。該男子目前無症狀正接受隔離。