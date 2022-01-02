南非開普敦國會大樓火災無人受傷　舊議事廳天花塌下

南非國會1月2日在Twitter發聲明稱，無人在當天早上國會大樓發生的火災中受傷。



↓南非國會在Twitter發聲明稱火災中無人受傷。

PARLIAMENT CONFIRMS FIRE BREAKOUT AT THE PRECINCT pic.twitter.com/eQ7KovPwsL — Parliament of RSA (@ParliamentofRSA) January 2, 2022

位於首都開普敦的南非國會大樓2日發生火災，一幢建築物的天花塌下，以及議事廳受損。

火災直至當天下午還未完全受控。

圖為2022年1月2日，位於南非首都開普敦的國會大樓起火，消防員接報到場處理。（AP）

開普敦市長委員會安全委員讓-皮埃爾・史密斯（JP Smith）在聲明中指出，市消防部門當天5時左右接到國會建築物起火的報警電話。內文稱，初步報告顯示起火點位於辦公區域，着火建築牆體出現裂縫。

南非國會建築群包含多棟建築，其中包括有百年歷史的老樓。

史密斯在國會大樓外出席記者會時稱，「整個國會大樓建築群受到嚴重破壞、充斥積水和濃煙。」他是該市負責安全及保安事務的市委委員。

史密斯稱：「舊議事廳上方的屋頂完全消失了，毗鄰的辦公室和健身房也被破壞了。」他稱：「你可看到，我身後的國會議事廳被破壞了，結構性天花板已倒塌，消防員不得不暫時撤離。」

俄衛網稱消息顯示起火原因尚未清楚，有關方面正在調查。