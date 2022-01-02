以色列襲擊加沙地帶多個目標

以色列軍方1月2日發聲明稱，以軍1日深夜襲擊加沙地帶巴勒斯坦武裝組織哈馬斯多處軍事目標。埃及開羅的外交人員稱，雙方都無意讓事態演變成戰爭。埃及官員2日促以巴雙方克制，遵守2021年5月達成的停火協議。



停火協議由埃及與其他調解者促成。以巴2021年5月發生持續11天的戰事，之後達成這個協議，但它相當脆弱。

中國官媒新華社2日引述聲明內文稱，1日，兩枚火箭彈從加沙地帶射向以色列，其中一枚落在特拉維夫（Tel Aviv）以西海域，另一枚落在帕勒馬希姆（Palmachim）對出海面。作為回應，以軍直升機和坦克襲擊加沙地帶隸屬於哈馬斯的一個火箭彈製造基地和多處軍事哨所。加沙的武裝分子則以肩托式防空導彈針對以軍直升機。以軍稱他們無人受傷，亦無直升機受損。

內文稱，哈馬斯應「對加沙地帶內和源自加沙地帶的所有活動負責並承擔後果」。

Video from Gaza reportedly shows the two rocket launches toward the coast of Tel Aviv this morning pic.twitter.com/EPoAQIpy6T — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 1, 2022

哈馬斯稱1日發射火箭彈並非有意，系統是被惡劣天氣觸發的。以色列軍方以往曾稱有類似的個案，哈馬斯火箭的電工粗糙，有可能被天氣狀況如雷電觸發，導致它誤發。

這是以色列近期再次襲擊加沙地帶目標。2021年12月19日，加沙地帶北部發生槍擊事件，一名以色列平民受傷。這之後，以軍襲擊加沙地帶北部多處哈馬斯軍事哨所，幾名加沙地帶農民受傷。

以色列與加沙地帶武裝組織在2021年5月爆發嚴重衝突，衝突導致數千名平民傷亡，引發國際社會嚴重關切。在埃及斡旋下，哈馬斯與以色列達成停火協議，於5月21日正式停火。