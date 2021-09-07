以巴局勢｜6巴勒斯坦囚犯疑用湯匙挖地道越獄　《月黑高飛》成真

以色列一座監獄發生宛如電影《月黑高飛》（The Shawshank Redemption）中的越獄事件。六名巴勒斯坦囚犯疑似用湯匙挖地道逃獄成功，而且獄方還是等到附近民眾通報，才發現囚犯逃走。越獄的六個人包括前民兵領袖和伊斯蘭聖戰組織成員，以色列不敢大意，立刻派軍隊進駐監獄附近，希望盡快逮回逃犯。



黑衣人對空鳴槍，武裝警察進駐約旦河西岸北部哲寧市，原來有六名巴勒斯坦恐攻犯，竟然透過地洞，逃出吉勒博阿監獄（Gilboa Prison）。

6名巴勒斯坦囚犯擠進窄小的洞裏逃出監獄，一直連接到監獄牆外的洞口。 牢房廁所水槽下的地道，疑似就是六名逃獄犯花了數以月計的時間，用湯匙挖出來的逃亡路線。這場逃獄事件，宛如荷里活電影《月黑高飛》的翻版；更誇張的是，獄方竟然是等附近民眾通報，才知道大事不妙。

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6名越獄犯中的祖貝迪（Zakaria Zubeidi），他曾在約旦河西岸哲寧市，帶領法塔赫（Fatah）武裝組織，參加第二次巴勒斯坦大起義。逃亡的六個人當中，除了巴勒斯坦的前軍事領袖祖貝迪，另外五人都是伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）成員，全都有恐攻前科。吉勒博阿監獄專門囚禁恐怖份子，向來戒備森嚴，沒想到這次犯下這般錯誤，也讓以色列迅速在監獄周邊部署軍隊，甚至出動直升機，大規模搜捕。

圖為6名越獄犯之一的祖貝迪（Zakaria Zubeidi），此為他在2004年12月的舊照（AP）

哈瑪斯發言人巴宏：「我們一群英勇的囚犯，以這麼創意的方式，突破獄卒戒備爭取他們的自由。」 巴勒斯坦囚犯竟然可以從以色列監獄逃走，看在巴勒斯坦人眼中，這當然值得慶祝，甚至有人開心上街分送免費食物，來分享同胞逃獄的喜悅。只是多達六名恐怖份子逃亡，恐怕會讓以巴之間，出現更多衝突。

Looks like they dug the tunnel in their cell pic.twitter.com/mC1NtvknvD — Anna Ahronheim (@AAhronheim) September 6, 2021

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