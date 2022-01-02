「全球伊瑪目理事會」發聲明抵制北京冬奧

非政府組織「全球伊瑪目理事會」（Global Imams Council，GIC）2021年12月30日發聲明，宣布禁止參加及出席2022中國北京冬季奧運會。



聲明內文稱：「我們支持以及與那些受壓迫的維吾爾族穆斯林團結且並肩。中國政府繼續以壓迫、酷刑及獨裁統治侵犯穆斯林的基本人權及基本權利」。「全球伊瑪目理事會裁定，禁止參加和出席北京2022年冬季奧運會。這項活動直接服務於對維否爾人進行種族滅絕以及種族清洗的、專制和壓迫的政權的利益。我們對愈來愈多的組織抵制北京2022年冬季奧運會表示讚賞，並重申我們對世界維吾爾大會的支持。此外我們對許多宗教領袖及組織表示感謝，他們對受難的穆斯林表示支持。」

STATEMENT



The Global Imams Council rules that participation and attendance in the Beijing 2022 Winter Olympics are prohibited. This event directly serves the interests of a tyrannical and oppressive regime that is responsible for the genocide and ethnic cleansing of Uyghurs. pic.twitter.com/aZkxjrN7Wp — Global Imams Council (@ImamsOrg) December 30, 2021

根據其官網信息，「全球伊馬目理事會」是一個總部位於伊拉克巴格達的反薩達姆（Saddam Hussein）、反「伊斯蘭國」（ISIS）的NGO組織，成立於後薩達姆時代，並針對ISIS的威脅，致力於推廣伊斯蘭傳統教義。

「全球伊瑪目理事會」成立於2007年，相較於大多以阿拉伯文為主要文字，以國家或以遜尼、什葉等教派為劃分的主流穆斯林組織，該組織自詡為「世界第一個以及全球最大的、由所有伊斯蘭教派和思想流派的穆斯林信仰領袖組成的跨國非政府機構」（the world's first and largest international non-governmental body of Muslim faith leaders from all Islamic denominations and schools of thought）。該組織官網僅有英文版，官網所提供的Twitter及Instagram鏈接則導向「賬戶不存在」界面。

關乎過往聲明及新聞稿，除了針對中國新疆「人權問題」發佈譴責，譬如在2020年中國國慶節發佈相關聲明以外，也曾因應美國國務院宗教辦公室監控和打擊反猶太主義特使以及「傑出而有影響力的公眾人士們」對反猶太主義的擔憂，針對「反猶太主義」發表聲明。