RCEP生效為世界經濟吸納中國增長紅利奠定基石

中國《光明日報》1月3日發表上海外國語大學國際金融貿易學院院長章玉貴的文章稱，日前正式生效的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）無疑是向尚處復甦動盪期的世界經濟注入了一股強勁暖流。這標誌着由佔世界人口與經濟總量近三成的15個成員國組成的全球最大自貿區，正以務實的姿態和紮實的行動促進區域和全球經濟一體化。



文章稱，RCEP生效，確立了區域經濟合作與繁榮共生新範式。RCEP將能給成員國帶來實實在在的利益，且反映了當今國際經貿規則與高水平開放發展方向，也是在經濟發展水平存在顯著差異、制度體制迥異的亞太國家間進行合作性博弈的基礎上，跨越「合成謬誤」，致力於促進貿易與投資便利化，促進商品和資本的自由流通，鞏固發展多邊貿易體系建立起的高水平制度安排。

文章指出，RCEP的生效，增強了全球產業鏈供應鏈的穩定性與韌性。新冠肺炎疫情暴發之後，中國作為全球產業鏈供應鏈的樞紐，不僅確保了全球抗疫物資供應鏈的不脱節，而且與日韓、東盟等國一道，盡力恢復經濟常態並促進東亞、東南亞乃至全球產業鏈銜接與供應鏈順暢。中國還與有關各方攜手推動RCEP談判在貨物貿易、服務貿易、投資等重要議題上取得重大進展並最終簽署協定，體現出RCEP成員國的責任擔當。

該文表示，RCEP生效之後，作為全球第二大、第三大經濟體的中國和日本，將與區內其他成員國基於投資貿易協定形成更加緊密的產業分工與合作關係，並在新一輪全球產業鏈重構中獲得集體層面上的行為空間。RCEP的生效，還為世界經濟吸納中國增長紅利奠定了基石。