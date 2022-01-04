五核國首次就防止核戰發表聲明　中方推動寫入一條重要內容

中美俄英法等五個核大國1月3日首次就核武器問題發表聯合聲明，強調「核戰爭打不贏也打不得」，中國外交部做出回應。



2022年1月3日，中國、俄羅斯、美國、英國與法國等五個核武器國家領導人共同發表《關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》。

據中國外交部官網發布的消息，聯合聲明稱，五國認為，避免核武器國家間爆發戰爭和減少戰略風險是五國的首要責任。聲明稱，「我們申明核戰爭打不贏也打不得。」「只要核武器繼續存在，就應該服務於防禦目的、懾止侵略和防止戰爭。我們堅信必須防止核武器進一步擴散。」

中國外交部副部長馬朝旭接受媒體採訪時表示，這是五國領導人首次就核武器問題發表聲明，體現了五國防止核戰爭的政治意願，也發出了維護全球戰略穩定、減少核衝突風險的共同聲音。

馬朝旭指出，五核國領導人發表聯合聲明，有助於增進相互信任，以協調合作代替大國競爭，對於構建總體穩定、均衡發展的大國關係也具有積極意義。

馬朝旭強調，中國一直積極倡導「核戰爭打不贏也打不得」理念，並且為五國採取共同行動發揮了有力的引領作用。在聯合聲明磋商過程中，中方還推動寫入重申不將核武器瞄準彼此或其他任何國家等重要內容，為五國達成一份內容積極、有份量的聲明起到了重要的推動作用。

馬朝旭表示，中國始終堅持自衛防禦的核戰略，奉行不首先使用核武器政策，將核力量維持在維護國家安全需要的最低水平，這本身就是對全球戰略穩定的重要貢獻。中國將繼續為推動核領域全球治理貢獻中國智慧、提出中國方案，願同所有愛好和平的國家開展合作。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）1月3日通過發言人發表聲明，歡迎五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明。

古特雷斯在聲明中表示，他感到鼓舞的是，核武器國家承諾採取措施防止核戰爭，這符合他為此目的進行對話與合作的長期呼籲。他期待着進一步了解未來舉措的細節。

古特雷斯重申，消除所有核風險的唯一途徑是消除所有核武器。他重申願意與核武器國家和所有會員國合作，儘快實現這一目標。