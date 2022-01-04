布林肯與北約9國外長通話聲援立陶宛　批中國政經脅迫

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與北約9國外長通話，聲援立陶宛，指責中國政治經濟脅迫不斷升級。



美國國務卿布林肯2022年1月3日與北約成員國、「布加勒斯特9國」（Bucharest Nine）外長通話，強調與立陶宛團結一致，以面對中國對立陶宛不斷升級的經濟和政治脅迫。這9國包括保加利亞、捷克、愛沙尼亞、匈牙利、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、斯洛伐克及立陶宛。

根據美國國務院官網發布的消息，聲明稱，布林肯和9國外長們討論了俄烏邊境局勢，稱北約需要採取統一的、隨時準備的、堅定的立場來共同保衛盟國，以及在共同關心的問題上進行跨大西洋合作。

布林肯強調，美國承諾繼續與所有的跨大西洋盟國和夥伴進行密切磋商和協調，將通過威懾、防禦和對話努力降低緊張局勢。

在聲明中，布林肯與9國外長還強調，面對中華人民共和國不斷升級的政治壓力和經濟脅迫，他們與立陶宛團結一致。

布林肯強調了美國對跨大西洋安全以及北約第五條款的堅定承諾。

此前，布林肯2021年12月29日與英法德3國外長通話，稱4國將與立陶宛站在一起，反對北京行徑。

中國外交部發言人趙立堅在2021年12月31日的例行記者會上表示，立陶宛在國際上製造「一中一台」，中方有權作出正當合理反應，美國和有關國家應敦促立陶宛儘快承認並糾正錯誤，而不是慫恿立方錯上加錯，使立陶宛國家和人民利益蒙受更大損失。