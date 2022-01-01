美國意大利外長通話　強調聲援立陶宛

意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月31日通電話。華府聲明稱二人強調聲援立陶宛。



美國務院網站31日以發言人普賴斯（Ned Price）名義發布的通話摘要指控稱，立陶宛面臨中國不斷升級的經濟脅迫和政治壓力，布林肯和迪馬約強調他們聲援立陶宛，稱這危及美國和歐洲的繁榮與安全。

布林肯30日與法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）通話時也談及北京對立陶宛的「脅迫」。