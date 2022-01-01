美國意大利外長通話　強調聲援立陶宛

意大利外交部長迪馬約（Luigi Di Maio）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）12月31日通電話。華府聲明稱二人強調聲援立陶宛。
美國務院網站31日以發言人普賴斯（Ned Price）名義發布的通話摘要指控稱，立陶宛面臨中國不斷升級的經濟脅迫和政治壓力，布林肯和迪馬約強調他們聲援立陶宛，稱這危及美國和歐洲的繁榮與安全。
美英法德外長通電話 共同聲援立陶宛反對中國施壓美台經濟對話聚焦四大議題 聲援立陶宛 指責北京經濟脅迫與中國鬧翻後 立陶宛撥款600萬歐元助國內受影響企業中國被指逼走立陶宛駐華使館人員 北京回應：純屬污衊
布林肯30日與法國外交部長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）、德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）通話時也談及北京對立陶宛的「脅迫」。
Spoke to fellow foreign ministers 🇺🇸 @SecBlinken 🇩🇪 @ABaerbock & 🇫🇷 @JY_LeDrian about deterring Russian aggression towards Ukraine, concerns about Iran's nuclear programme and solidarity with Lithuania in face of China pressure.— Liz Truss (@trussliz) December 30, 2021