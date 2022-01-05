立陶宛總統承認錯誤　台方：尚未接到代表處改名要求

立陶宛總統2022年1月4日承認，允許台灣以「台灣」名義在立陶宛設代表處是一個錯誤。台方回應稱，目前未曾接獲立陶宛外交部的改名要求。



據立陶宛國家廣播電視台1月4日報道，立陶宛總統瑙塞達（Gitana Nauseda）4日表示，立陶宛政府允許台灣以「台灣」名義在該國設代表處是一個錯誤。

瑙塞達說，他不認為台灣在立陶宛開設代表處是一個錯誤，而是在取代表處的名字時，沒有與他協調。

2021年11月18日，駐立陶宛台灣代表處正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台灣外交部）

瑙塞達表示，立陶宛和台灣都可以自由開設不具有外交地位的代表處，他並對「代表處的名稱已成為現在影響立陶宛與中國關係的關鍵因素感到遺憾」。

瑙塞達認為，代表處的名字是引起立陶宛與中國大陸糾紛的導火線，「現在我們得處理這個後果」。

據台灣傳媒報道，對於瑙塞達的上述言論，立陶宛外交部回應提問表示，目前沒有評論。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀表示，目前未曾接獲立陶宛外交部的改名要求，至於駐在國內部政治，台灣方面不便評論。

黃鈞耀強調，將持續尋求與立陶宛發展實質關係，讓立陶宛及其他國家見證與台灣加強往來的益處，以及「自由民主國家」團結的重要。

台灣外交部於當地時間1月4日晚表示，基於外交慣例，對於他國政府內部政策決策過程，不便發表評論，但台灣力挺立陶宛政府的決心不會改變。

台灣外交部發言人歐江安說，台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。