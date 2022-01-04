立陶宛總統：允許以台灣名義開設代表處是個錯誤

彭博社1月4日報道，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，政府決定允許台灣以「台灣」名義開設駐立陶宛代表處是個錯誤，又指沒有人諮詢他。



報道指，瑙塞達4日接受電台訪問時表示「我會認為不是開設台灣代表處有錯，而是以台灣為名是個錯誤，這件事我沒被諮詢過。」

瑙塞達的職責包括監督外交政策及在歐盟峰會中代表立陶宛，他在訪問內又表示，立陶宛和台灣都能自由開設不具外交地位的代表處，但他很遺憾「代表處的名稱成為現在影響與中國關係的關鍵因素」。

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）網站報道，瑙塞達又指「我相信名字是個引發點，現在我們需要應付後果。」

他並稱「立陶宛正開始面對非常規的措施，我們要非常積極，向歐盟發出非常清楚的信號，即這是攻擊，對一個歐盟國家施加的一種壓力。」

瑙塞達過去在2021年10月底曾呼籲中國「不要那麼氣憤」，接受台灣在立陶宛設代表處的決定。立陶宛總理席希莫尼特（Ingrida Simonyte）則曾在2021年11月表示，立陶宛想加強與台灣關係，與一個中國政策沒衝突。

立陶宛之前批准台灣在當地設立「駐立陶宛台灣代表處」，引起北京多番抗議，代表處在2021年11月掛牌後，中國外交部同月宣告降級與立陶宛的外交關係，變為最低的代辦級，之後並傳出立陶宛貨物在中國無法清關的消息，北京則否認。