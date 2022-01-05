新冠肺炎｜多國郵輪爆疫　巴西5船爆近800病例　急叫停海上遊

從香港出發的郵輪「海洋光譜號」（Spectrum of the Seas）因有9名乘客是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診者的密切接觸者，郵輪需提早於1月5日結束行程。疫情肆虐全球，不單是香港，多國郵輪也受到疫情影響，更甚在船上出現確診個案，其中巴西最新在1月3日叫停海上遊。



巴西衞生監督局（Anvisa）表示，當地在2021年12月26日至2022年1月3日期間，有5艘郵輪出現確診個案、總共有798人染疫。巴西郵輪協會（Clia，暫譯）1月3日宣布，所有郵輪公司暫停在巴西的行程，措施將維持至1月21日。

「科迪莉婭」號郵輪：圖為2022年1月4日，「科迪莉婭」號郵輪在印度孟買停泊。（AP）

美國

美國截至2021年12月28日，有89艘郵輪出現確診個案。美國疾病控制和預防中心（CDC）稱，自新冠病毒（SARS-CoV-2）變種病毒株Omicron（奧密克戎）出現以來，郵輪旅客和船員中的新冠肺炎確診個案數量增加。CDC呼籲民眾即使已接種新冠疫苗，也應避免坐郵輪旅行。

印度

「科迪莉婭」號郵輪（Cordelia）有66人確診新冠肺炎，郵輪1月4日已從印度果阿（Goa）返回孟買（Mumbai）。船上其餘1,400人須先接受病毒檢測並得出陰性結果後才可下船，之後須接受7天家居隔離。確診人士將立即被送往隔離。

「鴻圖」號郵輪：圖為2022年1月4日，「鴻圖」號郵輪在意大利奇維塔韋基亞停泊。（AP）

意大利

郵輪「鴻圖」號（Grandiosa）1月3日從法國馬賽（Marseille）抵達意大利熱那亞（Genoa）後，船上約有150人確診新冠肺炎。大部份染疫乘客為意大利人，他們坐專車回家。其他染疫乘客被送往熱那亞的設施隔離。

「愛達諾瓦」號郵輪：圖為2021年12月31日，德國愛達郵輪公司的「愛達諾瓦」號郵輪在葡萄牙里斯本停泊，乘客站在甲板上。（AP）

葡萄牙

德國愛達郵輪公司（AIDA Cruises）的「愛達諾瓦」號郵輪（AIDAnova）2021年12月29日載2,844名乘客和1,353名船員抵達葡萄牙里斯本（Lisbon），52名已完成接種新冠疫苗的船員確診新冠肺炎。郵輪1月2日前往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote），但再多12人確診，包括4名乘客。公司決定終止郵輪的行程，並送乘客回家。