金球獎深陷杯葛風波：片商與明星齊抵制　李政宰加入宣布缺席

即將在1月9日舉行的金球獎電影頒獎禮（Golden Globe Awards），本來是一年一度的國際影壇盛事，但自去年起一直陷於欠缺種族多元、欠公平等爭議，結果遭多間片商與明星抵制，大熱劇《魷魚遊戲》男主角李政宰1月5日也正式公布，將跟隨Netflix的決定不出席頒獎典禮。



金球獎向來由美國荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association，HFPA）主辦，將於1月9日在加州洛杉磯比華利山的比華利希爾頓（Beverly Hilton）舉行。

圖為金球獎Twitter帳戶發布的相片。（Twitter@goldenglobes）

Netflix《魷魚遊戲》是2021年的全球熱播劇，備受關注，但據韓流新聞網站Soompi指，競逐視帝獎項的男主角李政宰1月5日透過經紀公司Artist Company證實，他將不出席頒獎禮，並談到兩個原因，其一是Netflix已決定不會參與這屆金球獎，其二是與疫情有關的隔離規定等因素。據韓媒EToday引述經紀公司消息人士指，李政宰方面的考慮包括金球獎遭抵制的情況。

金球獎面對的危機，自2021年開始燃燒至今，抵制的明星也包括湯告魯斯（Tom Cruise）、「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）等。美媒《綜藝》（Variety）4日報道，協會向多間宣傳機構發出邀請，但沒有名人同意擔任典禮主持人。

圖為Netflix影集《魷魚遊戲》的劇照。（AP）

明星為何抵制金球獎？

這宗風波始於《洛杉磯時報》2021年2月的調查報道，除了揭發部份荷里活外國記者協會成員曾接受製片公司招待入住五星級酒店，有賄賂嫌疑外，也指協會一直欠缺種族多元，87名現有成員中，沒有任何一人是非裔。

報道刊出後，金球獎遭受外界抨擊，且風波愈鬧愈大，Netflix、Amazon（亞馬遜）和華納（Warner）等工作室表明抵制，並稱在實施改革之前，他們不會與HFPA合作或參加金球獎。當地電視台全國廣播公司（NBC）亦明言不會轉播頒獎禮。

金球獎也希望平息爭議，荷里活外國記者協會同年10月宣布新增21名成員，當中包括6名黑人，但此舉未能使金球獎擺脫風波，美國雜誌《沃克斯》4日指，看起來最起碼今年的金球獎頒獎禮都不能重返電視螢幕。

至於在風暴中的金球獎主辦單位則表示，頒獎典禮會如期舉行，但因疫情關係，決定不設現場觀眾，也只會邀請特選成員和受頒贈者（Grantees）出席。