金球獎為何面臨最大危機？陷種族歧視爭議　「黑寡婦」加入抵制

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-05-12 17:35

金球獎（Golden Globe Awards）面臨舉辦以來最大的危機。美國影視圈批評金球獎主辦單位、由90位記者組成的荷里活外國記者協會（Hollywood Foreign Press Association, 簡稱HFPA）多年沒有非裔成員，遭指控有種族歧視的情況。

湯告魯斯把生涯3座金球獎奨座退還給荷里活外國記者協會。（Getty）

「黑寡婦」加入抵制

儘管上周該組織通過改革草案，要以壓倒式的幅度來變得「更包容、更多元」，盼藉此平息多月來的負面報道，但仍不敵荷里活明星的反彈情緒，不少明星表示要抵制金球獎，像是湯告魯斯（Tom Cruise）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）與多家片商批評主辦單位在多元性和透明度的不良紀錄，

NBC拒轉播頒獎禮

美國全國廣播公司（National Broadcasting Company，簡稱NBC）也宣布將不轉播2022年的頒獎典禮。

因電影《復仇者聯盟》（The Avengers）而有高知名度的「黑寡婦」施嘉莉祖安遜、「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）皆出面譴責HFPA的改變來得太慢、欠缺細節，也沒有解決部入業界最基本的不滿。施嘉莉祖安遜表示，除非荷里活外國記者協會做出夠深遠的改變，否則拒絕合作。

湯告魯斯更直接把生涯3座金球獎獎座－2座影帝、1座最佳男配角獎退還給HFPA。

HBO與華納發聲

擁有電視有線頻道HBO和電影片商華納兄弟（Warner Bros）的集團－華納媒體（Warner Media），在給荷里活外國記者協會的信中寫道，他們關切金球獎提名和頒獎程序期間，各項記者會和活動中發問的問題「對種族議題不夠敏感」，同時具有「性別歧視和同性戀恐懼」色彩，表示「長久以來，我們團隊和業界其他人士都接過他們提出的優待、特殊照顧和其他不專業要求」。

荷里活外國記者協會之前還決議，將講述韓裔美國移民的電影《濃情家園》（Minari，台灣譯名為《夢想之地》）角逐金球獎「最佳外語電影」獎項，代表該片將無法角逐金球獎「年度最佳戲劇電影」獎。消息一出，引起無數亞裔影人批評，也引發美國社會對於何謂「外語」、何謂「美國電影」的討論。