哈薩克騷亂8死逾300傷　集安組織派維和部隊協助

哈薩克示威抗議浪潮已致數百人傷亡，總統宣布全境進入緊急狀態，集安組織決定緊急派出維和部隊。



據哈薩克衛星通訊社報道，哈薩克多地爆發反政府示威，全國已進入緊急狀態。

中國央視報道稱，當地時間2022年1月5日，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）簽署總統令，哈薩克全境進入緊急狀態。

據俄羅斯衛星通訊社報道，托卡耶夫1月5日在發表全國講話時表示，示威活動背後是陰謀家的幕後策劃，並且是出於經濟動機。

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托卡耶夫表示，他已經請求集體安全條約組織提供援助，應對哈薩克面臨的恐怖主義威脅。

他指出，「恐怖主義匪幫正在佔領大型設施，包括在阿拉木圖劫走5架飛機，其中包括外國的飛機」。

托卡耶夫說，他本人從1月5日起出任哈薩克國家安全委員會主席。哈薩克政府將對非法抗議分子儘可能採取最強硬的措施。

哈薩克阿拉木圖機場工作人員確認空港已被抗議者佔領。

工作人員稱：「抗議者把旅客從客運大樓中驅趕出去。他們說我們不動你們。」

據中國央視報道，1月6日2時15分，哈薩克內務部發布消息稱，本次非法抗議活動已造成至少8名警察和國民警衛隊士兵死亡，另有317人受傷。

亞美尼亞總理1月6日表示，俄羅斯領導的集體安全條約組織將向哈薩克派遣維和部隊。

亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）6日在Facebook上表示，在政府大樓被燒毀、阿拉木圖國際機場被佔領後，將派遣數量不詳的維和人員前往哈薩克，在一段有限的時間內穩定局勢。