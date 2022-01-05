哈薩克民眾抗議燃料加價爆衝突　兩地區進入緊急狀態

哈薩克總統扎爾巴耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）的辦公室1月5日早上表示，總統已經宣布該國最大城市阿拉木圖（Almaty）和西部的曼格斯套州（Mangistau）進入為期兩週的緊急狀態。由於燃料價格上漲引發當地民眾不滿，這些地方的抗議活動演變成暴力事件。



根據總統網站上發布的文件，這一舉措包括在晚上11時到早上7時實行宵禁、限制行動和禁止大規模集會。

扎爾巴耶夫幾小時前在一段視像講話中稱，「號召攻擊政府和軍隊辦公機構絕對是非法行為，」 「政府不會垮台，但我們希望相互信任和對話，而不是衝突。」

就在他講話的同時，據路透社的現場報道稱，阿拉木圖警方使用催淚彈和眩暈彈來阻止數百名抗議者衝擊市長辦公室。

2022年1月5日，在哈薩克阿拉木圖市中心，防暴警察準備阻止抗議者。（AP）

石油資源豐富的阿拉木圖政府4日晚宣布，將恢復對液化石油氣的部分價格設置的上限。此前，由於今年年初燃油價格大幅上漲，罕見的抗議活動蔓延到了阿拉木圖。

許多哈薩克人將他們的汽車改裝成使用液化石油氣的汽車。由於有價格上限，液化石油氣作為汽車燃料比汽油便宜得多。但政府認為，這種低價是不可持續的，並在1月1日取消了上限。

在燃油價格飆升後，1月2日，數千人在石油中心城市扎瑙津舉行集會。10年前，抗議者和警察曾在該市發生過造成人員死亡的衝突。

另外，哈薩克總統扎爾巴耶夫接受了政府遞交的辭呈。原政府第一副總理斯邁洛夫出任臨時總理。