哈薩克局勢｜英媒：前總統納扎爾巴耶夫是示威主要目標

哈薩克爆發大規模騷亂，前總統納扎爾巴耶夫（Nursultan Nazarbayev）被解除要職。英媒稱，納扎爾巴耶夫是示威者憤怒的主要目標。
因哈薩克爆發大規模街頭暴力抗議活動，納扎爾巴耶夫2022年1月5日被解除哈薩克國家安全委員會主席的職務。哈薩克國家安全委員會是該國一個具有重要職權的機構。
據informburo.kz新聞網報道，哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）在1月5日的電視講話中宣佈，他從1月5日起開始領導哈薩克國家安全委員會。
此前，該委員會主席由哈薩克首任總統納扎爾巴耶夫終身擔任。
此外，托卡耶夫承諾在緊急狀態平息後，將推出一系列新提案，以回應民眾的呼聲。
自2022年新年假期以來，由於油氣價格迅速上漲，包括哈薩克曼格斯套州首府阿克套、該國最大城市阿拉木圖等在內的多個地區接連爆發民眾抗議。
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據澎湃新聞報道，經過幾日發酵，哈薩克抗議者的社會經濟訴求已摻入政治訴求，其中一些人將矛頭對準納扎爾巴耶夫。
英媒報道，儘管納扎爾巴耶夫在2019年辭去總統職位，並將權力移交給一位精心挑選的繼任者，但他仍然是哈薩克真正的掌權人。
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