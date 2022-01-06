岸田文雄與莫里森視像會晤　簽署日本澳洲防務協定加強合作

日本首相岸田文雄與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）1月6日舉行視像峰會，期間簽署「互惠准入協定」，以加強兩國防務和安全合作，維持印度太平洋地區的和平穩定。



日本共同社1月6日報道，岸田文雄與莫里森在聯合聲明中表示，考慮到中國正在加強海洋活動，對東海和南海局勢表示嚴重關切，強烈反對憑藉力量改變現狀的嘗試，以及有損穩定的施壓行動。

聲明又指出，兩人對中國新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的人權受到侵犯，以及北京對香港民主運動的鎮壓表示嚴重關切。

雙方簽署的上述協定，將放寬澳洲軍方與日本自衛隊聯合訓練和物資運輸的限制，包括簡化攜帶武器入境和海關手續等。岸田文雄表示，這是一項具有里程碑意義的協議，將把日澳安全合作提升至一個新的水平。

今次是日本首次與美國以外的盟友，簽署類似協議。協定將經過日澳各自的國內程序後生效。日本政府正力爭與其他志同道合國家締結同類協定。日本與英國已在2021年10月啟動談判，法國也有意與日方簽署協定。