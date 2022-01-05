日本澳洲將簽歷史性防務協定　或加劇與中國緊張關係

日本與澳洲將簽署一項「歷史性的」防務與安全合作協定。美媒稱，這標誌着日澳朝「準同盟」的關係又近了一步，可能進一步加劇與中國的緊張關係。



據英國路透社報道，由於新冠肺炎病例激增，日本首相岸田文雄取消了對澳洲和美國的訪問，澳洲和日本將在1月6日舉行的視像峰會上簽署一項條約，以加強防務和安全合作。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，澳日兩國領導人將簽署「互惠准入協定」（Reciprocal Access Agreement），這將首次為兩國國防力量加強互相合作提供明確的框架。

莫里森在聲明中稱，這一條約將表明澳日兩國致力於共同努力，應對面臨的共同戰略安全挑戰，並為印度-太平洋地區的安全和穩定作出貢獻。

莫里森說，該協定將支持澳洲國防軍與日本自衛隊之間進行更大規模、更復雜的實際接觸。

莫里森還指出，澳日新協議下的合作還包括與印度和美國擴大四方會談的議程，以及共享以技術為主導的減少碳排放的方法。

美國彭博社稱，這項協定將是「歷史性的」，進一步加強日澳兩國的防務和安全合作，此舉可能進一步加劇與中國的緊張關係。

這是除與美國和聯合國的此類協定以外，日本的第一個此類協定，標誌着日本與通常被稱為「準聯盟」的關係又近了一步。

針對美日澳印等國不斷加強防務合作，中國外交部發言人曾多次表示，希望有關國家秉持開放、包容、共贏理念，不要搞封閉排他的「小圈子」，多做有利於地區和平、穩定與繁榮的事。