澳網︱祖高域遭拒入境風波　塞爾維亞總統斥澳洲：政治獵巫

澳洲網球公開賽即將舉行之際，疑未接種新冠疫苗的「網球一哥」、塞爾維亞運動員祖高域（Novak Djokovic）遭澳洲政府取消簽證，令他未能入境。塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）力撐祖高域，他1月6日批評事件是針對這位世界球王，做法不公平，並指祖高域是政治獵巫（political witch hunt）的受害者。



法國傳媒6日報道，祖高域本來指已獲得澳網主辦方的醫療豁免，但他4日乘搭前往墨爾本的飛機，並抵達塔拉梅林機場（Tullamarine Airport）時，遭澳洲政府攔下未能入境，因未能提供已接種2劑疫苗或獲醫療豁免的適當證據而遭扣留。祖高域的律師正對澳方決定提出上訴。倘上訴失敗，祖高域會被遣返。

塞爾維亞總統：不公平

武契奇批評稱，有其他網球手獲允許在醫療豁免下入境澳洲，祖高域卻遭阻撓，武契奇斥「什麼是不公平遊戲，就是（針對祖高域的）政治獵巫，包括澳洲總理在內，每個人都假裝規則適用於所有人。」

祖高域：塞爾維亞網球運動員祖高域1月3日抵達澳洲墨爾本時遭送往隔離設施拘留。圖為1月6日，祖高域的球迷在隔離設施附近聚集。（AP）

他說「我擔心這種不間斷、出於政治目的針對祖高域（行為）會持續，直至他們能證明某些事的那一刻，因為當你無法擊敗某人，你就會轉向（做出）這類事情」。

武契奇表示，塞爾維亞已2次聯絡澳洲大使，塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabic）亦會與澳洲內政部高層聯繫。塞爾維亞方面會向澳方表示，至少祖高域上訴期間應可以住在他為澳網而租的房屋，而非送去酒店隔離。

澳洲網球公開賽17日至30日舉行。34歲的祖高域原盼望今年繼續贏得澳網冠軍，奪得破史上紀錄的第21個大滿貫錦標。