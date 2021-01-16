只准網球員入境打澳網　不准居民回家？澳洲維省雙重標準捱轟

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致全球不少大型體育賽事被迫取消，但澳洲網球公開賽是少數的例外。為了順利舉辦賽事，主辦單位實施嚴格的防疫措施，還專程派出專機接載球員前往澳洲。不過同一時間，維多利亞省政府以防疫為理由滯留外省的居民拒之門外，被質疑是雙重標準。

於墨爾本（Melbourne）舉行的澳洲網球公開賽是一年一度的網球大賽，為四項大滿貫賽事之一。受到疫情影響，國際航班數目大減，賽會決定派出專機接載1,200名球員和隨隊成員到澳洲參加賽事。球員登機前必須接受檢測，並持陰性證明，抵達後要到墨爾本和阿德萊德（Adelaide）的指定酒店接受兩周隔離。期間，他們仍然可以每日進行5小時訓練，保持狀態。

機位難求 澳洲人被拒家門外

對球迷而言，澳網得以繼續舉行當然是喜訊；但對澳洲人而言則未必是樂見的事情。澳洲政府目前因應疫情對每周海外入境者數目設上限，導致機位緊張，約3.7萬滯留海外的澳洲人歸家無期。來自悉尼的莎拉（Sarah）現居倫敦，她向英國廣播公司（BBC）表示，不明白為什麼澳洲那邊廂宣布將入境者數目減半，這邊廂就有1,200個名額留給網球手和隨行人員。美國球手桑德格倫（Tennys Sandgren）本周初確診，但檢查報告後仍然獲准登機飛往澳洲，事件更加使人費解。

除了海外同胞以外，省政府的邊境限制也影響國內出行。《時代報》（The Age）報道，維省居民馬雷（Maree Nugent）聖誕節當日飛往布里斯班（Brisbane）探親，但由於布里斯班所在的昆士蘭省一度被維省列為疫情最嚴重的「紅區」而未能回家。即使檢測呈陰性兼申請了豁免，她也遲遲未收到回覆。直到1月16日，昆士蘭省幾日無社區感染個案才獲降級至「橙區」，放寬邊境限制。

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為經濟保澳網 被轟雙重標準

只准網球員入境不准居民回家，決定背後當然超出防疫考量。加上一班從洛杉磯飛抵的專機出現兩宗確診個案，不禁讓人質疑政府對澳網開綠燈會為抗疫帶來壓力。澳洲國立大學（Australian National University）傳染病專家森納那亞克（Sanjaya Senanayake）估計，約2%的球員或隨行人員檢測將呈陽性反應。他指，從公共衛生角度而言，停辦澳網是最理想的做法，不過正如省政府早前決定如期舉行與印度的板球賽，背後是平衡財政和公共衛生的問題。

面對外界的批評，省長安德魯斯（Daniel Andrews）為政府辯論，指如果墨爾本放棄舉辦澳網，其他國家將會搶走主辦權，對經濟構成沉重打擊。他說：「如果澳網不於墨爾本舉辦，就會於其他地方舉辦，就會於日本、中國或新加坡舉辦。真正的風險是，它不會回來」，「世界有很多城市願意做一切的事情，換取大滿貫賽事落戶當地。」可是，不是每個人都接受他的解釋——「談到網球就說關乎經濟，但談到中央商業區就關乎安全？」省議員霍傑茨（David Hodgett）的這一句或許道出了部份人的心聲。