美俄將商烏克蘭局勢　兩國防長先通話

美國防部網站2022年1月6日發布通告稱，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1月6日與俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）通話，就減少烏克蘭邊境附近的風險進行了討論。但這份簡短的通告沒有披露會談的其他細節。



五角大樓發言人柯比（John Kirby）6日表示，美國國防部長奧斯汀與俄羅斯國防部長紹伊古當日通話討論了「減少烏克蘭邊境附近的風險」，因為美國和西歐國家持續擔心俄羅斯可能入侵其親西方的鄰國。

據報道，同日，奧斯汀還同英國國防大臣華禮仕（Ben Wallace）通電話並討論了烏克蘭問題。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結了數萬大軍，克里姆林宮已明確表示，它希望保證烏克蘭不會被邀請加入北約；美國和北約盟國則威脅稱，如果俄羅斯攻擊烏克蘭，將對其進行嚴厲制裁。

2021年12月7日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在俄羅斯黑海度假勝地索契的魯凱官邸與美國總統拜登（Joe Biden）舉行視頻會議。（AP）

雙方各持立場互不退讓，雖然美國總統拜登與俄羅斯總統普京已專門就此進行了兩次會談，烏克蘭緊張局勢雖未進一步升級，卻絲毫沒有得到緩解。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在2022年1月5日聲稱：「如果俄羅斯不先緩和緊張局勢，美俄的外交對話就不會取得成功」。

在這種緊張局勢下，美俄防長再次就烏克蘭問題進行了溝通。

按計劃，北約-俄羅斯理事會會議將於1月12日在布魯塞爾舉行。此次會議前後，俄羅斯將分別於1月10日、1月12日和1月13日同美國、北約以及歐安組織進行會談。