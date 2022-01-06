美國北約歐洲與俄羅斯會談　白宮：華府和盟國將提一系列關切

美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）1月5日表示，美國及其盟國下週與俄羅斯舉行安全會談時會提出烏克蘭、選舉干預、武器協議等議題。
根據白宮網站，普薩基5日在白宮會見傳媒。當被問及下週與俄羅斯的會談，普薩基稱，俄羅斯在過去20年入侵2個鄰國，干涉許多其他國家的選舉，企圖在外國領土使用化學武器暗殺他人，並違反國際軍備控制協議。
她告訴記者：「我們和我們的盟友會在未來數天和幾週之內提出這些議題和其他問題，當然，作為這些會談的一部分。」
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美國官員下周會參加3場涉及俄羅斯的會談，第1場是美俄雙邊會談，10日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行，由美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）主持。第2場是北約（NATO）與俄羅斯會談，12日在比利時布魯塞爾（Brussels），第3場是歐洲安全與合作組織（OSCE）的歐洲安全會談，13日在奧地利維也納（Vienna）舉行，美方代表為美國駐歐安組織大使卡彭特（Mike Carpenter）。