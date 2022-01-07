世衛：Omicron嚴重性不及Delta　但不應歸類為「輕度」

世界衛生組織（WHO）官員1月6日表示，傳染性更強的變種病毒Omicron引發的疾病嚴重程度似乎沒有目前在全球佔主導地位的Delta那麼嚴重，但不應被歸類為「輕度」（mild）。



路透社1月7日報道，世衛組織臨牀管理負責人Janet Diaz表示，早期研究表明，與Delta相比，Omicron導致的住院風險較低。

她在一場媒體吹風會上表示，在年輕人和老年人中引發嚴重疾病的風險似乎都有所降低。

此番有關引發重症風險降低的言論與南非和英國等國的研究得出的其他數據一致，但她並未透露更多關於研究或分析病例年齡的更多細節。

對老年人的影響是關於Omicron的一大懸而未決的問題，因為到目前為止研究的大多數病例都是年輕人。

世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在同一場合表示，「雖然與Delta相比，Omicron引發的疾病似乎沒有那麼嚴重，特別是那些接種了疫苗的人，但這並不意味着應該被歸類為輕度。」

「就像以前的變種一樣，Omicron正導致人們住院和病亡。」他警告稱，在Omicron和Delta導致新增感染創紀錄之際，新病例會如「海嘯般」襲來。

譚德塞還再次呼籲全球在疫苗分配和獲得方面實現更大的公平性。

他補充稱，按照目前的接種速度，109個國家將達不到世衛組織在7月之前實現全球70%人口完全接種疫苗的目標。這一目標被視為有助於結束疫情的急性階段。

他表示，「在數十億人仍完全沒得到保護的情況下，少數幾個國家一輪接一輪的接種加強針不會讓大流行結束。」

WHO新型冠狀病毒肺炎疫情技術主管克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，於2021年9月首次在多國發現的另一個變異株B.1.640，也在世衛組織的監測之下，該變種並未廣泛傳播。

世衛組織對病毒變種的另一種更為重要的分類是分為兩大類，一類是「需要關注的變異株」（VOC），Delta和Omicron均屬於這一類，另一類是「值得關注的變異株」（VOI）。