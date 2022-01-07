新冠肺炎｜世衛：全球確診人數在過去一週創新高

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在各地持續，世界衛生組織（WHO）1月6日指，全球在過去一週的確診個案錄得新高，並估計變種病毒株或會陸續有來。



美聯社報道，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在疫情簡報會上表示，截至6日，全球在過去一週錄得破紀錄的950萬宗確診個案，比對上一週的數字急升71%。他認為，病毒檢測工作受到新年假期而積壓，因此估計實際數字可能更高。

世衛的數據同時顯示，過去7天死於疫情的人數為4.1萬人，比對上一週的4.4萬人稍為減少。他們認為這個情況與多項因素有關，包括疫苗接種率上升、Omicron變種病毒株的殺傷力比Delta較弱等。

譚德塞認為，Omiceon對完全接種疫苗人士引起的病徵，可能比另一病毒株Delta輕微，他指出這並非等於將Omicron歸類為威力較弱，稱它仍會像其他病毒株一樣，導致民眾入院治療，而且亦可能引致喪命。他表示確診個案的「海嘯」來得非常大及迅速，為各地的醫療系統飽受壓力。

對於外界推斷Omicron可能是這次疫情中的最後一款變種病毒株，世衛緊急項目執行主任瑞安（Mike Ryan）認為這是一廂情願的想法，他警告Omicron可能會活躍多一段時間。同場的新冠肺炎疫情技術主管范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）亦指出，Omicron很有可能不是最後一款變種病毒株。