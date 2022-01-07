中國回應美日澳涉華動向　批評3國聯手軍事恫嚇

美日外長和國防部長1月6日及7日舉行「2+2會談」，雙方會後發表聯合聲明，稱對中國破壞區域穩定的行為表示關切，並強調將在必要時做出回應。對此，中國外交部表示已向有關國家提出嚴正交涉。



在1月7日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌回應記者相關問詢時做出上述表態。

汪文斌表示，他已注意到日澳以及美日舉行有關的會談磋商，對中方的內部事務指手畫腳。他強調，中方在台灣以及涉海、涉疆、涉港問題上的立場是一貫明確的。中方對美日澳粗暴干涉中國內政，編造虛假訊息抹黑中國，破壞地區國家團結互信的行徑表示強烈不滿和堅決反對，已就此向有關國家提出嚴正交涉。

汪文斌指出，維護東亞和亞太地區的和平穩定發展，需要堅持真正的多邊主義，尊重多年來形成的開放包容的地區合作架構，走團結對話合作之路。美日澳嘴上說自由、開放、包容，實際上卻在拉幫結夥，搞針對他國的小圈子，炫耀武力，進行軍事恫嚇，這同地區和平發展的潮流完全背道而馳，也與他們自己聲稱的反對威壓脅迫自相矛盾。國際社會對此看得清清楚楚。

汪文斌稱，美日澳現在最應該做的是切實履行應盡的國際責任。中方敦促有關國家停止美英澳核潛艇合作計劃，停止推進向太平洋排放福島核事故污染水，停止否認和美化軍國主義侵略歷史，借渲染炒作周邊局勢謀求軍事大國地位，停止挑動地區國家分裂對抗，要做地區和平穩定發展的建設者，而不是散布謊言、設置障礙的麻煩製造者。

此外，中國駐日本使館發言人也於同一天發聲批評日美惡意操弄涉華議題，對中國進行無端指責，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，稱已提出嚴正交涉，並敦促日方停止利用雙多邊場合炒作涉華議題、惡意抹黑中國、損害中方利益的錯誤做法，不要為中日關係發展製造新的問題。

該發言人又指，日美沒有資格定義國際秩序，更沒有資格將自身標準強加於人，並強調台灣、新疆、香港等事務純屬中國內政，涉及中國主權和領土完整，不容任何外部干涉及染指。其並稱釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方將堅定維護領土主權和海洋權益。

根據美國國務院會後在網站發布的新聞稿，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與日本外長林芳正、防長岸信夫透過視訊方式召開美日2+2安全諮商會談，雙方在會後發表聯合聲明，稱對中國持續破壞以規則為基礎的國際秩序表達關切，認為中國的行為已為區域與全球帶來政治、經濟、軍事挑戰，並強調將在必要時做出回應。

另據日本共同社報道，日本與美國外交部長與國防部長在2+2視訊會議結束後簽署防衛裝備合作研究協定，旨在抗衡中國和朝鮮等推進開發的高超音速導彈等新型武器。布林肯說，新協定將使兩國更容易合作應對新的防禦威脅，包括高超音速武器和以太空為基地的戰鬥力。