朝鮮缺席北京冬奧　中國稱理解

朝鮮奧委會和體育省向中國奧委會、北京冬奧組委、中國國家體育總局致信，正式通知中國缺席2022年北京冬季奧運會，中國外交部發言人汪文斌1月7日回應。



據中國外交部網站1月7日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會，有記者就朝鮮方面宣布因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情防控等原因無法參加北京冬季奧運會一事提問。

汪文斌表示，中朝是山水相連的近鄰，兩國之間有着傳統友好合作關係，中方籌辦北京冬季奧運會以來，朝方始終予以積極支持，我們對朝方重申支持和聲援中國舉辦一屆隆重精彩的奧運盛會表示感謝。這次朝方由於一些特殊原因無法參加北京冬季奧運會，中方表示充分理解，中方願同朝方繼續加強包括體育在內的各領域交流合作，推動中朝傳統友好合作關係與時俱進，不斷取得新的更大發展。

朝中社1月7日發布消息，朝鮮奧委會和體育省向中國奧委會、北京冬奧組委、中國國家體育總局致信稱，雖然在敵對勢力陰謀煽動和全球性傳染病大流行之下，朝鮮無法參加北京冬季奧運會，但朝方完全支持、聲援中方打造光榮奧運盛典的一切活動。

韓聯社注意到，朝鮮是在1月5日試射高超音速導彈當天由朝鮮駐華大使向中國體育總局遞信，正式通知缺席北京冬季奧運會。

值得一提的是，因朝鮮拒絕參加2020年東京奧運會，國際奧林匹克委員會（IOC）已經禁止其以國家資格參加2022年北京冬季奧運會，而且新冠肺炎疫情久拖不決讓朝鮮擔心外派體育代表團可能導致疫情流入境內。