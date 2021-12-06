楊潔篪徐薰天津會晤　北京冬奧能否成全朝鮮戰爭終戰宣言？

12月2日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同到訪的韓國國家安保室長在天津舉行了磋商，這是兩人繼去年8月底韓國釜山會晤後再次見面。

但中韓媒體對這次會晤的的報道重點卻並不相同。韓國媒體的報道稱，天津會晤雙方就韓中關係、韓半島問題和國際局勢等進行討論。徐薰表示，在新冠疫情擴散的情況下，期待兩國就韓半島完全無核化和恢復永久和平保持合作，希望兩國為穩定管理韓半島局勢和韓半島和平進程的進展保持合作。

楊潔篪則表示，在形勢劇變的情況下，兩國戰略溝通極為重要，希望雙方基於和平共存精神全面發展關係，成為國與國關係發展的楷模。

此次會晤，韓國媒體認為雙方討論了三個核心問題：一是韓國在經歷了尿素溶液緊缺後，與中方討論供應鏈問題。二是徐薰呼籲中國在提升雙邊遊戲、影視、音樂等文創交流方面給予便利。三是雙方就朝鮮戰爭終戰宣言進行了討論。韓媒特別指出，統籌韓半島無核化和終戰宣言問題的國家安保室和平企劃秘書官金駿求也有陪同徐薰出席會談。

中國官媒報道的側重點卻不同。在新華社的通稿中，楊潔篪表示，2022年是兩國建交30周年，中方願同韓方打造更加成熟、穩健的中韓戰略合作伙伴關係。雙方在區域合作、多邊框架和全球問題上要加強溝通協調，共同推動構建更加公正合理的全球治理體系。而徐薰則表示，韓方期待同中方密切高層交往，全面深化各領域務實合作，積極支持中國舉辦北京冬奧會。

中國官媒通稿有兩個重點：一是中國希望和韓國一起構建公正合理的全球治理體系。這種表達用意庶幾就是在當前中國和西方的對抗和競爭中，望韓國有所斟酌；二是在美澳等國「外交抵制」北京冬奧會的背景下，凸顯韓國政府對北京冬奧會的支持。但中國官媒對韓國最關心的朝鮮戰爭終戰宣言卻隻字未提。

今年9月21日，韓國總統文在寅在出席第76屆聯合國大會一般性辯論時，提議由韓朝及美國，或由韓朝、美國及中國共同宣佈正式結束韓戰。朝鮮領導人金正恩胞妹金與正回應稱，文在寅的終戰宣言提議是個「好主意」，認為只要韓國不再保持敵對態度，就有可能討論恢復雙邊關係。

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中國駐韓國大使邢海明11月受訪時說，中國對韓國及朝鮮以明年北京冬奧會為契機發表終戰宣言的可能性持開放態度。他強調，中國是《朝鮮停戰協定》締約方，有關方面在推進半島和談、發表終戰宣言等事宜上應該同中方保持溝通協商。

今年10月，徐薰和楊潔篪分別在美國華盛頓和瑞士蘇黎世會見了美國總統國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan），就終戰宣言進行了討論。而實際上，韓美兩國就終戰宣言文本草案進行的磋商已經處於收尾階段。

因此，徐薰此次到訪天津，最核心的任務就是向中方介紹韓美有關終戰宣言的情況，並就文本和中方繼續協商。此外，韓方也希望中方能夠影響朝鮮參加該話題的討論，以便能夠在北京冬奧會期間促成終戰宣言取得重大進展。

但從目前態勢看，離北京冬奧會舉行已經不到三個月，而朝鮮對該話題似乎並不熱心，要想在冬奧會期間發表終戰宣言難度很大。