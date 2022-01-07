柬埔寨首相洪森訪緬甸　緬軍政府隆重歡迎

柬埔寨首相洪森（Hun Sen）1月7日抵達緬甸進行為期2天訪問。緬甸軍政府1月7日以儀仗隊和紅地氈迎接他。



他是緬甸軍方2021年2月1日發動政變並接管政權近一年後，第一位到訪緬甸的外國領導人。

圖為柬埔寨首相洪森2022年1月7日乘機抵達緬甸後，緬甸外交部長溫納貌倫（右）在內比都國際機場陪同外賓檢閱儀仗隊。（AP）

柬埔寨副首相兼外交與國際合作部長布拉索昆（Prak Sokhonn）在洪森出訪前稱，該國首要關注的是協助改善緬甸的局勢，重點仍然是和平路線，以及東盟領導人2021年商定的五點共識。

泰國《曼谷郵報》7日稱，一些國際人權組織以及緬甸社運人士都呼籲洪森取消此行，惟洪森稱會去，還說如有助緩解危機的話，願意延長行程。他曾就緬甸警告稱，該國已集合「所有內戰的元素」。

柬埔寨是2022年度的東盟（ASEAN）輪值主席國。他的訪緬之旅被視為對緬軍政府的正當性提供支持。

該報稱，東盟在緬甸局勢一事被稱為「無牙老虎」，它亦在尋求擺脫這個形象。東盟外長2021年10月15日召開特別會議時，決定不邀請敏昂萊參加10月26日至28日舉行的東盟領導人峰會。這被視為東盟不尋常的舉動。