菲律賓杜特爾特向未打疫苗民眾發「居家令」　執意違反者可遭逮捕

菲律賓的疫苗接種率未如理想，至今不足一半人完整施打疫苗，當地傳媒1月7日報道，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）向全國未打疫苗民眾發放「居家令」，要求地方官員確保這些未打疫苗者只能在「有必要活動」的情況下才能離家。他更警告執意違反者將遭逮捕。



菲律賓傳媒Rappler報道，杜特爾特1月6日透過預先錄影的講話表示，他下令地方鎮長尋找那些沒有施打疫苗的人，向他們發出要求或命令，要他們「留在原地」。

杜特爾特又稱，如果未打疫苗的人拒絕並走出家門，在社區或任何地方到處走動，這人會遭制止，若他仍然拒絕，那麼官員會獲授權去逮捕拒不合作的人。

杜特爾特指「因為這是國家緊急狀態，我的立場是我們可以限制（沒有打疫苗的人）。」

菲律賓現時沒有強制要求民眾注射疫苗，國民可自願選擇是否接種。當地人口逾1億，完整接種疫苗的人迄今未到一半人，據《紐約時報》統計，當地48%人完成接種。

杜特爾特對大量菲律賓人尚未施打疫苗感到震驚。他表示「如果你不接種，你就是讓每個人都處於危險中。（病毒）在我們的社區、我國和世界迅速傳播。」

衞生部門數據顯示，菲律賓6日新增確診人數激增至17,000多人，是4日的3倍多。全國累計逾290萬人染疫，其中近5.2萬人病歿。