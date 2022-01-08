中國將首設非洲之角特使　歐美輿論熱議

中國外長王毅1月6日提出「非洲之角和平發展構想」，願任命外交部非洲之角事務特使，中國2022年的新舉動，歐美媒體紛紛報道。



「這顯示中國有意在這一熱點地區扮演更重要的角色。」英媒稱注意到，同一天，美國1月6日也任命新一任非洲之角事務特使。中國向來較關注非洲的經濟發展和貿易，而不是政治和外交議題。中方尚未闡述非洲之角事務特使將扮演的角色。

2022年1月6日，王毅表態稱，中方在非洲大陸的重心將從基礎設施建設轉為貿易，「從來不是中國想做什麼，而是非洲想做什麼」。（中國外交部）

法媒稱非洲之角安全局勢的惡化使北京感到擔憂，中國外長今年首訪選擇該地區，顯示了中國領導人對這一地區穩定的關切。中國在這一地區擁有巨大的利益，包括從肯尼亞蒙巴薩至烏干達馬拉巴的東非鐵路、高速公路、發電廠等大型基礎設施項目。

也有媒體從「中美競爭」的角度解讀中國外長非洲行。法媒1月7日稱，王毅此訪非洲第一站就是厄立特里亞，該國因被控參與埃塞俄比亞軍事衝突而遭到美國制裁，此舉或促使厄立特里亞進一步投向中國。

非洲之角一般指非洲東北部一片呈犀牛角狀向東突出的地區。包括肯尼亞和烏干達以北、索馬里、吉布提全境和部分厄立特里亞、埃塞俄比亞的半島地區。王毅1月6日說，非洲之角戰略位置獨特，發展潛力巨大。但近年來，熱點問題激化升温，時而爆發衝突對抗，這種現象完全不符合非洲之角各國人民的利益，再也不能繼續下去了。