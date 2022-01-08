立陶宛稱遭中國經濟脅迫　戴琦再聲援　歐盟將反制

立陶宛因與台灣關係升級引發中國不滿而遭貿易施壓，歐洲多國也受波及。美國貿易代表戴琦（Katherine Tai）1月7日與歐盟委員會（European Commission）執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）通電話時就立陶宛及歐盟面臨中國經濟脅迫表達強力支持。



法媒8日稱，美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）在聲明中稱，戴琪在通話中重申華府對歐盟和立陶宛的支持，強調美國與歐盟及其成員國合作、透過各種途徑解決強制外交與經濟行為的問題有多重要。

美國貿易代表戴琦1月5日與立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯通話時向立陶宛表達華盛頓的支持。圖為她通話後在Twitter發布的相片。（Twitter＠@AmbassadorTai）

這是戴琪本週第2次表達對立陶宛的支持。她5日與立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯（Gabrielius Landsbergis）通話時，已向立陶宛表達華府的支持。

法將領導歐盟反制

政治新聞網站歐洲版Politico在6日稱，歐盟輪值主席國法國將領導歐盟採取行動反制。

內文稱，中國不僅限制立陶宛出口，包括德國、法國和瑞典在內歐盟國家產品只要供應鏈含有立陶宛零件也受影響。由於歐盟規劃的反經濟脅迫措施多年後才實施，2022年上半年接掌歐盟輪值主席的法國決定先發制人。

法國一名高級官員6日受訪時稱，反經濟脅迫工具仍在談判階段，不過也許可以提前做一些事支持立陶宛。當問到巴黎政府是否會在反脅迫工具準備好之前推動歐盟採取行動抵抗北京時，他說：「對，我們很快就會採取行動。」

德國擬派高級官員訪立陶宛

立陶宛新聞網站15min Naujienos（暫譯：15分鐘新聞）7日引述知情人士稱，德國聯邦經濟事務和氣候行動部（BMWi）議會國務秘書（德國聯邦部門高層有部長、其下屬議會國務秘書及常任國務秘書3個職位，後面2者位同副部長）布蘭特納（Franziska Brantner）下週將訪問立陶宛，與立方代表討論企業遇到的問題。