「台灣代表處」風波　揭立陶宛總統和總理齟齬不合｜國際晨報

立陶宛總統瑙塞達（Gitana Nauseda）1月4日接受訪問時表示，政府允許以台灣名義開設代表處是個錯誤，並指事前沒人諮詢他，但之後外交部反駁他的說法。這番言論令立陶宛政府的內部分歧成為外界焦點，他與總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）的角力也更受到關注。



在瑙塞達1月4日的訪問公開後，當地政壇對此意見不一，立陶宛外交部同日先稱不評論瑙塞達的言論，及後外長蘭茨貝爾吉斯於5日公開反駁瑙塞達的說法，他指在開設台灣代表處前，他已與瑙塞達討論所有事，並積極地協調每個步驟。國會議長奇米莉特-尼爾森也指不認同瑙塞達的看法。

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據《德國之聲》5日指，在立陶宛政界，反對以台灣名義開設代表處的人物除了瑙塞達外，也有反對黨領袖布林克維丘特（Vilija Blinkevičiūtė，暫譯）、前總統阿達姆庫斯（Valdas Adamkus）等，另一邊廂支持以台灣為名義的政治人物，則有總理希莫尼特、外長蘭茨貝爾吉斯等。

據立陶宛國家廣播電視台（LRT）於2021年11月稱，瑙塞達與總理希莫尼特當時已有2個月沒會面，又指他們2019年在總統選舉中對決時，已是關係緊張。政治分析員指，總統辦公室和內閣的分歧明顯，只能在外交政策上達成共識。惟外界認為瑙塞達1月4日的發言是在跟希莫尼特「唱反調」，顯示他們在外交上也意見不合。

立陶宛的內部分歧延伸至外交層面。中國外交部發言人汪文斌5日回應瑙塞達的言論，他指立陶宛認識到錯誤是正確的一步，但更重要的是採取行動。台灣則指立陶宛未要求代表處改名。

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