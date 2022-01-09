布林肯稱俄羅斯倘不為烏克蘭危機降溫　對話很難取得進展

美國與北約（NATO）下週與俄羅斯有一系列會談，商討俄烏邊境問題。美國務卿布林肯（Antony Blinken）1月7日稱以外交方式處理俄烏邊境危機仍是有可能，也是大家傾向採用的方式，與會者或可在一些領域可能取得進展。但這得視乎俄方的行動。



布林肯通過視像形式與北約的外長進行會議，會後稱北約已準備就俄羅斯可能進一步侵略做出有力的應對，但仍尋求以外交方式解決問題。

他稱：「下週我們將再次確認我們準備提高透明度，制定新的降低風險措施，並再接再厲應對歐洲安全面對的核威脅和常規威脅，」布林肯說：「但同樣地，這必須有來有往。」

美國全國廣播公司（NBC）8日引述對計劃知情的一名美國官員及兩名美國前國家安全官員稱，如俄羅斯是對談判是認真的，美國官員準備與俄討論減少在東歐部署軍力以及進行軍事演習。美國務院發言人普賴斯（Ned Price）否認有關報道內容。

布林肯7日稱，俄羅斯指控烏克蘭會挑起戰爭的說法是在忽悠（原文是gaslighting，即情緒操控）全世界，「應不會有人對俄羅斯的計謀感到驚訝，即莫斯科發起挑釁或事故，接着試圖藉此合理化其軍事干預，並希望世界發現時為時已晚。」他稱，有關指控烏克蘭是侵略者的說法是荒謬的。

他稱：「如俄羅斯繼續進行軍事集結以及發出煽動性言論，將很難取得實質進展。」

圖為美國務卿布林肯2022年1月7日在華盛頓的國務院出席記者會。（AP）

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）也強調，北約永不撤回向烏克蘭有條件加入的邀請，稱真正威脅到俄羅斯的事情，是烏克蘭的民主政治穩定。

美國官員下週會參加3場涉及俄羅斯的會談，第1場是美俄雙邊會談，10日在瑞士日內瓦舉行，由美副國務卿舍曼（Wendy Sherman）主持。第2場是北約與俄羅斯會談，12日在比利時布魯塞爾舉行，第3場是歐洲安全與合作組織（OSCE）的歐洲安全會談，13日在奧地利維也納舉行，美方代表為美國駐歐安組織大使卡彭特（Mike Carpenter）。