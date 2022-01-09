美軍撤出阿富汗　喀布爾機場混亂父子失散　男嬰終於重回家人懷抱

阿富汗男子艾哈邁迪（Mirza Ali Ahmadi）2021年8月19日將兩個月大兒子蘇海爾（Sohail Ahmadi）遞給喀布爾機場內一名他相信是美軍的軍人。惟當艾哈邁迪與家人進入機場、準備登上美軍飛機離國時，卻發現兒子已與他們失散。英媒1月9日稱，蘇海爾目前已與親戚團聚。



蘇海爾與家人失散後，在喀布爾機場被的士司機薩菲（Hamid Safi）發現。薩菲育有3名女兒，一家人一直渴望能有兒子，於是將蘇海爾視如己出。

What happened to the 2 month old baby handed over the fence to the USA military in Kabul ? His name is SOHAIL AHMADI . Where is he ? Is he in Qatar , Fort Bliss Texas or in Kabul ? #SOHAILAHMADI #forthbliss #qatar #texas #kabul #breaking #news #Afghanistan #hollywood #missing pic.twitter.com/MNvEUJz4nn — McChisel (@McChiselOZ) November 6, 2021

艾哈邁迪與妻子以及另外4名孩子已抵達美國，艾哈邁迪2021年11月初接受英媒訪問，希望尋回蘇海爾。薩菲的鄰居透過報道中的照片認出蘇海爾，於是在文章的下方留言，提供有關蘇海爾的資訊。

艾哈邁迪得悉兒子的下落後，請身處阿富汗的岳父Mohammad Qasem Razawi接回兒子。但Razawi試過向薩菲一家送禮、以及向紅十字會（Red Cross）求助，薩菲也不肯交出蘇海爾。

Razawi最後只好向塔利班（Taliban）警方報案，指蘇海爾被綁架。最終薩菲一家同意接受艾哈邁迪一家支付約950美元補償，並將蘇海爾交還。