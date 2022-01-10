斯里蘭卡總統會晤王毅　尋求債務重組

斯里蘭卡總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）1月9日與到訪的中國國務委員兼外交部長王毅在首都科倫坡（Colombo）會面期間，向中方尋求把斯里蘭卡債務重組，及提供進口貨物的優惠信貸。



美聯社報道，斯里蘭卡總統辦公室發表聲明稱，總統拉賈帕克薩1月9日向王毅提出債務重組，為進口貨物提供優惠信貸，令工業運作不受影響。他還提出與中國推行旅遊氣泡，讓中國遊客在安全情況下到訪斯里蘭卡。

聲明指出，拉賈帕克薩向王毅表示，如果中方能夠關注債務重組，作為斯里蘭卡因面對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情而出現經濟危機的解決方案，那將令斯方如釋重負。

斯里蘭卡面臨嚴重的經濟危機，外匯儲備水平降至約160億美元，僅僅足夠應付幾週的進口貨物。預計2022年，外債負擔超過70億美元，包括要支付1月到期的5億美元債券，以及7月到期的10億美元債券。

報道指出，外匯儲備下降的部分原因，是以中國貸款建造的基礎設施項目不賺錢。除了廣泛的道路網絡外，中國還向斯里蘭卡貸款，在南部漢班托塔區（Hambantota）建設海港和機場。

另根據中國外交部網站消息，王毅與斯里蘭卡外長佩里斯（G.L. Peiris）會面時，讚賞斯方在國際事務中秉持公道，支持中方維護核心利益，表示願與斯方共同反對疫情政治化、溯源工具化，堅持團結抗疫的正確方向，共同捍衛國際公平正義。