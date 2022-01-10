Omicron｜病毒傳播期不同歐美縮短隔離期　稱回復正常生活第一步

新冠病毒Omicron（奧密克戎）肆虐，多國每日新增感染人數急增。但有愈來愈多的地方，甚至企業決定縮短隔離天數。解決人力不足會是其中一個理由，研究指出病毒傳播期不同是箇中原因。



英國教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）1月9日表示，把新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診者的自我隔離期從7天減至5天，將有助因缺勤而遭受重創的英國勞動力。

除英國外，瑞士衛生部長瑞克里（Natalie Rickli）在接受當地傳媒訪問時，亦提到收到地區政府要求縮短隔離期的要求。瑞克里稱中央政府對有關建議呈開放態度，原因有跡象顯示感染Omicron的患者只會在較短的時間內有傳染性，無需長時間的隔離期。

圖為1月5日，位於美國紐約一個港口碼頭的檢測中心。（Getty）

美國是最早宣布縮短隔離期的國家之一，國家疾病控制和預防中心（CDC）在1月4日就相關措施進行說明。CDC指中心參考來自全球17個國家113項研究數據，發現大多數病毒傳播發生在感染初期「出現症狀前的2、3天」，到「症狀發作後的8天」期間，因此決定將無症狀患者的隔離天數從10天縮短至5天。

在CDC宣布消息後，美國多個企業隨之跟進。美國亞馬遜宣布，更改確診員工隔離期的規定，由原初的兩週縮短至一週。亞馬遜表示，所有染病的員工必須向公司通報確診新冠肺炎，公司並將為那些一週後仍未康復的員工提供額外的休假選擇。

圖為1月7日，德國柏林一間疫苗中心。研究指即使病毒突破免疫屏障，已接種疫苗亦能大幅降低重症機率。（Getty）

不過相關的安排引起質疑，原因CDC在縮短無症狀患者的隔離天數同時，豁免了第二次的病毒檢測。美國醫學協會（AMA）發表聲明，批評相關指引可能令患者處於危險之中，並進一步促進感染擴大，使醫療系統不勝負荷。協會強調需要第二次的檢測確保陰性後才可結束隔離。

英國廣播公司（BBC）相關評論指出，隨着疫苗和新治療法的出現，新冠肺炎的風險將持續下降，可見政府將放寬防疫措施。縮短隔離期會是第一步，停止社區檢測，留待有需要住院的患者進行檢測會是第二步。當人們更能忍受新冠肺炎的存在，病毒亦當只能導致較輕的症狀時，這會是未來的趨勢。