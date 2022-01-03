Omicron｜收緊防疫措施但縮短隔離期？　歐美的「群體免疫」計劃

新型冠狀病毒變種Omicron（奧密克戎）肆虐全球，多國感染數字急升，每日確診人數屢破記錄。多國重新實施防疫措施，限制聚集活動及強制戴口罩。但與此同時有國家決定縮短隔離日數，讓確診患者或密切接觸者可以更早結束隔離。



美國在2021年12月29日宣布縮短新冠肺炎確診者的隔離日，由10日縮短一半至5日，條件是患者無任何症狀。希臘、西班牙、愛爾蘭等其他歐洲各國亦先後宣布類似措施，意大利甚至容許只要已完成接種疫苗，即使被列為密切接觸者亦可無須隔離。

圖為2021年12月27日，美國紐約地鐵站一個免費檢測中心。（Getty）

這似乎與疫情爆發，需要收緊防疫措施背道而馳。

經濟因素會是考慮之一，自疫情爆發至今，各國均採取過強硬的封城措施，對民生和經濟造成打擊。有國家擔心若再次封城，會進一步拖累經濟。因此正試圖以有限度的防疫措施，控制疫情數字之餘保持一定的經濟活動。

Omicron似乎較弱也是原因之一，近日一些研究表示Omicron殺傷力較低。研究指人體免疫系統會更容易辨識受感染細胞，容易控制感染，病毒亦傾向不入侵肺部，減少重症風險。

還有是抗疫疲勞，美國疾病控制和預防中心（CDC）總監瓦倫斯基（Rochelle Walensky）承認，建議隔離期還需顧及人民的忍受程度。在疫情期間，不足三分之一人會完全遵守隔離指示。

圖為2021年12月31日，以色列拉馬干一間疫苗中心正開始進行第四針的加強劑接種。（Getty）

但疫情擴大，大量的人同時遭受感染仍會一定比例上增加住院人數，加重醫療負擔。因此各國還是要宣布採取防疫採施，控制疫情數字，造成一方面收緊防疫，一方面縮短隔離的矛盾。

另外有研究顯示，接種加強劑疫苗有助預防Omicron感染或進一步降低感染後重症風險，而「群體免疫」亦在近日再次被提出。有分析認為，一些國家認為新冠病毒已無法控制，但透過大規模接種疫苗及非致命的感染，最終可達致群體免疫。感染數字達至高峰後若成功下降，將有望終結疫情。