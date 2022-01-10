緬甸局勢｜昂山素姬3項罪名成立　法院再判監4年

位於緬甸（Myanmar）內比都（Naypyitaw）法院1月10日裁定，前國務資政昂山素姬（Aung San Suu Kyi）3項罪名成立，判處她監禁4年。
法媒10日引述知情人士稱，昂山素姬的其中兩項罪名與非法進口及持有對講機有關，另一項罪名是違反新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下的防疫規則。
軍人2021年2月1日突擊搜查昂山素姬的住所，並稱他們搜出對講機。法媒10日引述知情人士稱，在聽證會上的交叉盤問中，突擊隊成員承認他們進入昂山素姬的住所前，並沒取得突擊搜查令。
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法院2021年12月6日已裁定昂山素姬煽動罪以及違反自然災害管理法罪成，判處監禁4年，但政府其後將她的刑期減至兩年。
對於現年76歲的她來說，這是自2021年2月1日緬甸軍方發動政變後，她被控的十多項罪名中的一部份。如所有罪名成立，她最高可被判入獄逾100年。
昂山素姬率領的全國民主聯盟（全民盟，NLD）在2020年的大選中取得壓倒性勝利