歐洲議會議長離世　馬耳他籍女副議長有望接任　曾表態撐立陶宛

歐洲議會議長薩索利（David Sassoli）1月11日凌晨病逝，終年65歲。歐洲議會本已預計在1月選出新議長，其中現任首席副議長、來自馬耳他（Malta）的梅措拉（Roberta Metsola）獲看好接任，她2021年12月底稱可與中國建立新關係，同時強調支持立陶宛，主張尊重國際貿易規則。



薩索利之前已在2021年12月表明不會競逐連任議長一職，他原計劃在下周的會議上，主持選出新議長的會議，惜如今他不幸離世。按照議會規則，競選者需獲至少38名議員提名，然後在不記名投票中，獲得逾半有效選票支持。若在首輪投票未有人當選，則會依照同樣程序再舉行第二輪投票。

圖為梅措拉2021年12月在社交網站上傳的圖片（Facebook@Roberta Metsola）

政治新聞網站Politico在2021年9月曾刊出列出多名下任議長人選，包括梅措拉、來自荷蘭的議員德朗熱（Esther de Lange）、來自西班牙的龐斯（Esteban Gonzalez Pons）。在這3人中，歐洲議會現任副議長、42歲的梅措拉獲視為熱門人選，她來自保守派政團歐洲人民黨（European People's Party），為現時在歐洲議會內的最大黨派，她已贏得黨內支持。

梅措拉是律師出身，在2004年至2012年間擔任馬耳他歐盟辦事處的法律專員，2013年起當選歐洲議會議員，據《馬耳他時報》2021年11月報道，梅措拉在議會內積極參與跟移民、公民自由與安全相關議題有關的工作，支持提高LGBTQ權利、終止區內手機漫遊收費等。

梅措拉一旦當選，將是歐洲議會自1999年以後再選出女議長。

梅措拉（左）2021年9月與立陶宛總理希莫尼特（右）的合照（Twitter@Roberta Metsola MEP）

近年歐洲議會與中國關係轉趨緊張，梅措拉作為下任議長熱門人選，她的立場也將備受關注。在立陶宛跟中國或跟白羅斯鬧出矛盾的議題鬧得沸沸揚揚時，她曾多次表態支持立陶宛。

2021年12月底，她與立陶宛總理希莫尼特（Ingrida Simonyte）通話後，發文表示「我們能與中國建立新關係，但國際貿易規則永遠需要受到尊重。展望未來，立陶宛必須能夠依靠歐盟的支持。我們是在一起。」

Good conversation with #Lithuania PM @IngridaSimonyte today to express my solidarity. We can develop a new relationship with China, but international trade rules need to always be respected.



Going forward, Lithuania must be able to rely on the backing of the EU. We are together. — Roberta Metsola MEP (@RobertaMetsola) December 31, 2021

2021年9月，她也曾與希莫尼特會面，指立陶宛正面對來自白羅斯的持續威脅，歐方會與立陶宛站在一起。