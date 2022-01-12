鮑威爾：高通脹影響美國就業市場　或多次加息壓抑通脹

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）1月11日表示，高通脹對當局協助更多美國民眾再次就業的目標帶來嚴重威脅，聯儲局亦會為了阻止物價急升，加息次數可能比目前計劃為多。



美聯社報道，鮑威爾出席參議院銀行委員會的提名聽證會時，有民主黨參議員憂慮，加息可能拖慢就業並導致不少民眾，特別是低收入及黑人失業。

鮑威爾認為，高通脹嚴重威脅實現全民就業的目標，指高通脹導致食品、住屋、交通的開支增加，但指經濟需要持續增長一段時間，盡量為更多美國人重新投入工作。他表明控制通脹而避免過份加息，對降低失業率非常重要。

另外新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情Omicron病毒株肆虐全球，鮑威爾強調，聯儲局傾向經濟邁向正常的政策，不會受到目前的疫情影響，指Omicron對經濟的打擊不大。

鮑威爾亦表示，聯儲局會在3月結束資產購買，並在2022年較後時間開始縮表。他認為如果經濟復蘇進展符合預期，聯儲局會準備加快行動

美國總統拜登（Joe Biden）提名鮑威爾繼續執掌聯儲局，而在提名聽證會開始前，民主共和兩黨議員都表示向對方投下信心一票。預計他的提名可以在未來數週內於委員會成功闖關，再交由參議院全體確認。